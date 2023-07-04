Витор Роке перейдет в «Барселону», каталонцы заплатят 35 миллионов евро

Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке перейдет в «Барселону», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера составит около 35 миллионов евро.

Сумма отступных бразильского футболиста составляет 100 миллионов евро. Контракт игрока с «Атлетико Паранаэнсе» действует до 2027 года.

В 2023 году Роке сыграл 25 матчей за клуб во всех турнирах, отличившись 10 голами и 5 результативными передачами.