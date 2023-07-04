Витор Роке перейдет в «Барселону», каталонцы заплатят 35 миллионов евро
Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке перейдет в «Барселону», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, сумма трансфера составит около 35 миллионов евро.
Сумма отступных бразильского футболиста составляет 100 миллионов евро. Контракт игрока с «Атлетико Паранаэнсе» действует до 2027 года.
В 2023 году Роке сыграл 25 матчей за клуб во всех турнирах, отличившись 10 голами и 5 результативными передачами.
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3
|Атлетико
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4
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|0
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9
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10
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11
|Р. Вальекано
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|0-0
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12
|Севилья
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Валенсия
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
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|0
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|0
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20
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|13.08
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|13.08
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Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
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Атлетико – Гранада
|- : -
|13.08
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Кадис – Алавес
|- : -
|13.08
|00:00
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Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|00:00
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Хетафе – Барселона
|- : -
|13.08
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|13.08
|00:00
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|13.08
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Севилья – Валенсия
|- : -
|13.08
|00:00
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Вильярреал – Бетис
|- : -
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