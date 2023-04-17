Лапорта: «Барселона» страдает от гигантской кампании по очернению репутации клуба»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о «деле Негрейры» и о репутации клуба.

15 февраля появилась информация о том, что «Барселона» заплатила 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре, который на тот момент занимал пост вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.

«Барселона» страдает от гигантской кампании по очернению репутации, которая не имеет ничего общего с реальностью. За 125 лет истории «Барса» была образцом честной игры на поле и за его пределами. «Барселона» никогда не предпринимала никаких действий, целью или намерением которых было повлиять на соревнование, чтобы получить спортивное преимущество», — заявил Лапорта на пресс-конференции.

Ранее УЕФА объявил о начале расследования из-за коррупционного скандала с выплатами «Барселоны» Негрейре. Также сообщалось, что ла лига может отправить жалобу на каталонский клуб в ФИФА.