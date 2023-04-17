Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 12:29

Лапорта: «Барселона» страдает от гигантской кампании по очернению репутации клуба»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о «деле Негрейры» и о репутации клуба.

15 февраля появилась информация о том, что «Барселона» заплатила 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре, который на тот момент занимал пост вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.

«Барселона» страдает от гигантской кампании по очернению репутации, которая не имеет ничего общего с реальностью. За 125 лет истории «Барса» была образцом честной игры на поле и за его пределами. «Барселона» никогда не предпринимала никаких действий, целью или намерением которых было повлиять на соревнование, чтобы получить спортивное преимущество», — заявил Лапорта на пресс-конференции.

Ранее УЕФА объявил о начале расследования из-за коррупционного скандала с выплатами «Барселоны» Негрейре. Также сообщалось, что ла лига может отправить жалобу на каталонский клуб в ФИФА.

Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
УЕФА
1
3
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЦСКА рвется за серебром: новая жертва — «Урал» Гончаренко
«Они ублюдки и выкинули меня, как собаку». Как Хэмилтона могут лишить чемпионского титула
Стая собак насмерть загрызла ребенка в Оренбурге
Тупик рака: ученые описали способы предотвращения развития метастазов
Валютные инновации: какие страны начали избавляться от доллара
Радоница и Антипасха: что можно и нельзя делать, когда поминать усопших
Популярное видео
«Валенсия» — «Севилья»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Вальядолид»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Эльче» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Реал»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Барселона»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Эспаньол»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Реал»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: чемпионат Испании, видеообзор
«Атлетико» — «Севилья»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетик»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Альмерия» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор матча
«Реал» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 23-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Кадис»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» купит замену Асенсио за 80 миллионов евро

«Реал» и «Бавария» — единственные команды в топ-5 лиг, в которых 5 игроков забили 10+ голов в этом сезоне
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 29 23 4 2 53-9 73
2
 Реал 29 19 5 5 61-24 62
3
 Атлетико 29 18 6 5 47-21 60
4
 Р. Сосьедад 29 15 6 8 37-28 51
5
 Бетис 29 14 6 9 37-30 48
6
 Вильярреал 29 14 5 10 38-28 47
7
 Атлетик 29 12 7 10 40-29 43
8
 Р. Вальекано 29 10 10 9 35-34 40
9
 Жирона 29 10 8 11 44-42 38
10
 Осасуна 29 10 8 11 25-30 38
11
 Сельта 28 9 9 10 36-39 36
12
 Севилья 29 9 8 12 35-44 35
13
 Мальорка 28 9 7 12 25-30 34
14
 Вальядолид 29 9 5 15 25-48 32
15
 Хетафе 29 7 10 12 27-36 31
16
 Кадис 29 7 10 12 23-42 31
17
 Альмерия 29 8 6 15 35-50 30
18
 Валенсия 29 7 6 16 30-36 27
19
 Эспаньол 29 6 9 14 35-49 27
20
 Эльче 29 2 7 20 20-59 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.04 22:00
Р. Вальекано – Осасуна
 2 : 1
15.04 15:00
Вильярреал – Вальядолид
 1 : 2
15.04 17:15
Атлетик – Р. Сосьедад
 2 : 0
15.04 19:30
Бетис – Эспаньол
 3 : 1
15.04 22:00
Кадис – Реал
 0 : 2
16.04 15:00
Жирона – Эльче
 2 : 0
16.04 17:15
Хетафе – Барселона
 0 : 0
16.04 19:30
Атлетико – Альмерия
 2 : 1
16.04 22:00
Валенсия – Севилья
 0 : 2
17.04 22:00
Сельта – Мальорка
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 17
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 14
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 13
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 17 3 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 19 3 2
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 23 2 7
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости