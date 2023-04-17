«Реал» купит замену Асенсио за 80 миллионов евро

«Реал» заинтересован в приобретении нападающего «Вильярреала» Самуэля Чуквуезе, сообщает El Caso.

Мадридский клуб хочет приобрести форварда на замену Марко Асенсио, который, скорее всего, покинет клуб этим летом.

«Вильярреал» готов отпустить игрока в «Реал» за 80 миллионов евро. В этом сезоне чемпионата Испании Самуэль принял участие в 28 поединках, отметившись 6 голами и 5 результативными передачами.

После 29 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 62 балла и занимает второе место в турнирной таблице