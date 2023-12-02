«Атлетик» из Бильбао разгромил «Райо Вальекано» в ла лиге

«Атлетик» из Бильбао на своем поле разгромил «Райо Вальекано» в матче 15-го тура испанской ла лиги — 4:0.

Победу хозяевам принесли голы Горки Гурусеты (23-я минута), Иньяки Уильямса (64-я) и Нико Уильямса (68-я). Еще один мяч на 47-й минуте в свои ворота отправил Альфонсо Эспино.

«Атлетик» (28 очков) занимает пятое место в ла лиге. «Райо Вальекано» (19) идет 11-м в турнирной таблице.