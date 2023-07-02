«Жирона» потребует у «Барселоны» за Ромеу около 6 миллионов евро
Трансфер полузащитника «Жироны» Ориоля Ромеу может обойтись «Барселоне» в 6 миллионов евро, сообщает Sport.
Ранее сообщалось, что каталонцы рассматривают 31-летнего полузащитника в качестве возможной замены для Серхио Бускетса, который летом покинул команду.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ромеу в 5 миллионов евро. В сезоне-2022/23 он провел 34 матча во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами.
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|0
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10
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11
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12
|Севилья
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|0-0
|0
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13
|Сельта
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
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|Алавес
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|13.08
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
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Атлетик – Реал
|- : -
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Атлетико – Гранада
|- : -
|13.08
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Кадис – Алавес
|- : -
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Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
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Хетафе – Барселона
|- : -
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
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Р. Сосьедад – Жирона
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Севилья – Валенсия
|- : -
|13.08
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Вильярреал – Бетис
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