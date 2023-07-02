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Сегодня, 13:36

«Жирона» потребует у «Барселоны» за Ромеу около 6 миллионов евро

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Трансфер полузащитника «Жироны» Ориоля Ромеу может обойтись «Барселоне» в 6 миллионов евро, сообщает Sport.

Ранее сообщалось, что каталонцы рассматривают 31-летнего полузащитника в качестве возможной замены для Серхио Бускетса, который летом покинул команду.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ромеу в 5 миллионов евро. В сезоне-2022/23 он провел 34 матча во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами.

Футбол
ФК Барселона
ФК Жирона
Ориоль Ромеу
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