Мостовой оценил решение «Сельты» выпустить пиво с его изображением на этикетке

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой оценил решение клуба выпустить пиво с его изображением на этикетке.

«Отлично. Так и должно быть. Тех людей, которые много лет отдали футболу и делали клуб популярнее, необходимо увековечить в памяти. В том числе и на пиве, ведь это будут коллекционировать. Можно сказать, что эта бутылка с моим изображением — отличный сувенир для всех болельщиков «Сельты» и просто любителей футбола. Мне тоже обещали прислать, поставлю его у себя. Вообще, это не первый мой опыт участия в рекламе пива. В 1990-е годы я первый из футболистов снялся в рекламе какого-то батайского пива. Было смешно. А сам я к пиву отношусь спокойно. Могу выпить после просмотра футбола или хоккея. Когда был футболистом, не любил его совсем», — приводит слова Мостового RT.

Мостовой играл за «Сельту» с 1996 по 2004 год. Всего он провел 277 матчей в составе испанской команды, в которых отметился 70 голами и 22 результативными передачами.