Заявка "Реала" на матч Кубка Испании с "Барселоной"

"Реал" объявил заявку первый матч полуфинала Кубка Испании против "Барселоны", сообщает официальный сайт "сливочных".
Список игроков выглядит следующим образом:
вратари – Кейлор Навас, Тибо Куртуа, Диего Альтубе;
защитники – Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марселу, Серхио Регилон;
полузащитники – Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиру, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Даниель Себальос;
нападающие – Мариано Диас, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор.
"Барселона" – "Реал": первый матч 1/2 Кубка Испании, онлайн-трансляция, 6 февраля, начало – в 23.00 (мск).
📝 ¡Nuestros convocados para el #RMClasico de esta noche! #RMCopa pic.twitter.com/1KpOebtDag– Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 6 февраля 2019 г.
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