15:02 | Футбол — Испания

Заявка "Реала" на матч Кубка Испании с "Барселоной"

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"Реал" объявил заявку первый матч полуфинала Кубка Испании против "Барселоны", сообщает официальный сайт "сливочных".

Список игроков выглядит следующим образом:

вратари – Кейлор Навас, Тибо Куртуа, Диего Альтубе;

защитники – Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марселу, Серхио Регилон;

полузащитники – Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиру, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Даниель Себальос;

нападающие – Мариано Диас, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор.

"Барселона" – "Реал": первый матч 1/2 Кубка Испании, онлайн-трансляция, 6 февраля, начало – в 23.00 (мск).

Барселона - Реал

 

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