Защитнику «Атлетико» Врсалько сделали артроскопию колена

Защитник «Атлетико» Шиме Врсалько перенес операцию, сообщает официальный сайт клуба.

28-летнему хорвату потребовалась артроскопия для извлечения материала, который использовался при предыдущей операции по восстановлению связок левого колена, которую игрок перенес 16 месяцев назад. С пятницы футболист начнет выполнять программу по реабилитации, сроки восстановления не сообщаются.

В сезоне-2019/20 Врсалько провел за «Атлетико» 7 матчей и не отличился результативными действиями. Защитник пропустил начало сезона из-за травмы колена.