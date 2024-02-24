Милитао может вернуться в марте после разрыва связок колена

Защитник «Реала» Эдер Милитао близок к возвращению в общую группу, сообщает Relevo.

По данным источника, бразилец может успеть восстановиться к четвертьфиналу Лиги чемпионов, если мадридский клуб дойдет до этой стадии. Игры 1/4 финала турнира пройдут в середине марта.

В августе 2023-го в матче 1-го тура ла лиги против «Атлетика» (2:0) Милитао получил разрыв крестообразной связки колена.