Милитао может вернуться в марте после разрыва связок колена
Защитник «Реала» Эдер Милитао близок к возвращению в общую группу, сообщает Relevo.
По данным источника, бразилец может успеть восстановиться к четвертьфиналу Лиги чемпионов, если мадридский клуб дойдет до этой стадии. Игры 1/4 финала турнира пройдут в середине марта.
В августе 2023-го в матче 1-го тура ла лиги против «Атлетика» (2:0) Милитао получил разрыв крестообразной связки колена.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|26
|20
|5
|1
|54-16
|65
|
2
|Жирона
|26
|18
|5
|3
|57-32
|59
|
3
|Барселона
|26
|17
|6
|3
|56-34
|57
|
4
|Атлетико
|26
|16
|4
|6
|52-28
|52
|
5
|Атлетик
|26
|14
|7
|5
|46-26
|49
|
6
|Бетис
|26
|10
|12
|4
|31-26
|42
|
7
|Р. Сосьедад
|26
|10
|10
|6
|35-26
|40
|
8
|Лас-Пальмас
|26
|10
|6
|10
|26-26
|36
|
9
|Валенсия
|25
|10
|6
|9
|29-29
|36
|
10
|Хетафе
|26
|8
|10
|8
|33-38
|34
|
11
|Осасуна
|26
|9
|6
|11
|30-37
|33
|
12
|Алавес
|26
|7
|8
|11
|25-32
|29
|
13
|Вильярреал
|26
|7
|8
|11
|38-48
|29
|
14
|Р. Вальекано
|26
|5
|10
|11
|22-36
|25
|
15
|Мальорка
|26
|4
|12
|10
|23-34
|24
|
16
|Севилья
|26
|5
|9
|12
|30-38
|24
|
17
|Сельта
|26
|4
|9
|13
|29-39
|21
|
18
|Кадис
|26
|2
|12
|12
|17-37
|18
|
19
|Гранада
|25
|2
|8
|15
|27-49
|14
|
20
|Альмерия
|26
|0
|9
|17
|25-54
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|1.03
|23:00
|
Сельта – Альмерия
|- : -
|2.03
|16:00
|
Севилья – Р. Сосьедад
|- : -
|2.03
|18:15
|
Р. Вальекано – Кадис
|- : -
|2.03
|20:30
|
Хетафе – Лас-Пальмас
|- : -
|2.03
|23:00
|
Валенсия – Реал
|- : -
|3.03
|16:00
|
Вильярреал – Гранада
|- : -
|3.03
|18:15
|
Атлетико – Бетис
|- : -
|3.03
|20:30
|
Мальорка – Жирона
|- : -
|3.03
|23:00
|
Атлетик – Барселона
|- : -
|4.03
|23:00
|
Осасуна – Алавес
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|15
|
|
Артем Довбик
Жирона
|14
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|8
|
|
Ян Коуту
Жирона
|7
|
|
Тони Кроос
Реал
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|20
|2
|4
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|18
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|13
|1
|3
Новости