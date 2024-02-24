Представитель Захаряна: «Арсен адаптируется все больше и больше. Вчера он был одним из самых активных в команде»

Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о низкой результативности футболиста в текущем сезоне.

«Арсен адаптируется все больше и больше. Вчера он был одним из самых активных в команде. Арсен вообще не играет на своей позиции. Он всегда был игроком середины поля. Сейчас его сдвинули во фланг. Ему тяжело перепрофилироваться. Сказывается и уровень лиги», — сказал Голубин «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил, что 20-летний игрок избежал серьезной травмы после матча 26-го тура ла лиги с «Вильярреалом» (1:3). У него диагностирован ушиб руки.

Захарян в этом сезоне провел за «Реал Сосьедад» 27 матчей и отметился 1 результативной передачей.