Рюдигер восстановился к матчу с «Севильей»

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер восстановился после травмы колена.

30-летний немец попал в заявку мадридского клуба на матч с «Севильей» в чемпионате Испании. Встреча состоится 25 февраля в 23.00 мск.

Рюдигер получил повреждение 1 февраля в игре с «Хетафе» (2:0).

В этом сезоне защитник провел за «Реал» 30 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.