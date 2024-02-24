«Алавес» сыграл вничью с «Мальоркой»

«Алавес» дома сыграл вничью с «Мальоркой» в матче 26-го тура ла лиги — 1:1.

У хозяев гол на 76-й минуте забил Карлос Бенавидес. Гости отыгрались на 88-й минуте — отметился Матия Настасич.

«Алавес» набрал 29 очков и занимает 12-е место в таблице ла лиги. «Мальорка» с 24 очками — на 16-й строчке.