Рюдигер: «Судьи должны относиться к Винисиусу так же, как и к остальным»
Защитник «Реала» Антонио Рюдигер поделился мнением об игре нападающего команды Винисиуса Жуниора.
«Винисиус должен сосредоточиться на том, как он играет, потому что когда он играет хорошо, он один из лучших, но это трудно, когда ты получаешь так много ударов. Он еще молод и учится, но это также работа судей. Вы должны относиться ко всем одинаково, не лучше и не хуже», — приводит слова Рюдигера Sport.es.
Ранее Винисиус раскритиковал судейство в чемпионате Испании. В текущем сезоне 22-летний бразилец сыграл за «Реал» 24 матча в ла лиге, забил 8 голов и отдал 4 результативных передач. Также он получил 8 желтых карточек.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|25
|21
|2
|2
|47-8
|65
|
2
|Реал
|25
|17
|5
|3
|50-19
|56
|
3
|Атлетико
|25
|14
|6
|5
|39-19
|48
|
4
|Р. Сосьедад
|25
|13
|6
|6
|33-24
|45
|
5
|Бетис
|25
|12
|6
|7
|33-26
|42
|
6
|Вильярреал
|25
|11
|5
|9
|29-24
|38
|
7
|Р. Вальекано
|25
|9
|8
|8
|29-28
|35
|
8
|Осасуна
|25
|9
|7
|9
|22-24
|34
|
9
|Атлетик
|25
|9
|6
|10
|33-27
|33
|
10
|Мальорка
|25
|9
|5
|11
|22-26
|32
|
11
|Сельта
|25
|8
|7
|10
|29-34
|31
|
12
|Жирона
|25
|8
|6
|11
|38-39
|30
|
13
|Севилья
|25
|7
|7
|11
|29-40
|28
|
14
|Вальядолид
|25
|8
|4
|13
|19-35
|28
|
15
|Эспаньол
|25
|6
|9
|10
|31-39
|27
|
16
|Кадис
|25
|6
|9
|10
|20-37
|27
|
17
|Валенсия
|25
|7
|5
|13
|28-28
|26
|
18
|Хетафе
|25
|6
|8
|11
|25-34
|26
|
19
|Альмерия
|25
|7
|4
|14
|29-44
|25
|
20
|Эльче
|25
|2
|7
|16
|19-49
|13
|17.03
|23:00
|
Вальядолид – Атлетик
|- : -
|18.03
|16:00
|
Альмерия – Кадис
|- : -
|18.03
|18:15
|
Р. Вальекано – Жирона
|- : -
|18.03
|20:30
|
Эспаньол – Сельта
|- : -
|18.03
|23:00
|
Атлетико – Валенсия
|- : -
|19.03
|16:00
|
Бетис – Мальорка
|- : -
|19.03
|18:15
|
Осасуна – Вильярреал
|- : -
|19.03
|18:15
|
Р. Сосьедад – Эльче
|- : -
|19.03
|20:30
|
Хетафе – Севилья
|- : -
|19.03
|23:00
|
Барселона – Реал
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|12
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|12
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|18
|3
|2
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|14
|3
|1
|
|
Стефан Савич
Атлетико
|17
|2
|3