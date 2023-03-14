Рюдигер: «Судьи должны относиться к Винисиусу так же, как и к остальным»

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер поделился мнением об игре нападающего команды Винисиуса Жуниора.

«Винисиус должен сосредоточиться на том, как он играет, потому что когда он играет хорошо, он один из лучших, но это трудно, когда ты получаешь так много ударов. Он еще молод и учится, но это также работа судей. Вы должны относиться ко всем одинаково, не лучше и не хуже», — приводит слова Рюдигера Sport.es.

Ранее Винисиус раскритиковал судейство в чемпионате Испании. В текущем сезоне 22-летний бразилец сыграл за «Реал» 24 матча в ла лиге, забил 8 голов и отдал 4 результативных передач. Также он получил 8 желтых карточек.