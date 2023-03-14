Тебас о контракте Гави: «У «Барселоны» было 20 дней, и они опоздали с подачей иска»

Президент ла лиги Хавьер Тебас прокомментировал аннулирование нового контракта полузащитника Гави с «Барселоной».

«Если он будет доступен, он сможет играть, потому что вопрос касается только регистрации в основной команде. Если Хави на него рассчитывает. У них было 20 дней, и они опоздали на день. Иск подан позже срока. «Барса» подаст апелляцию, и судья вынесет решение», — приводит слова Тебаса AS.

13 марта стало известно, что коммерческий суд Барселоны аннулировал регистрацию нового контракта Гави. Сообщается, что суд принял такое решение, так как каталонский клуб подал иск с опозданием на один день.