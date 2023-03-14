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Пике: «Я совсем не скучаю по «Барселоне». Это было обдуманное решение»

Мария Гусева
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Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал уход из клуба и завершение спортивной карьеры.

«Я ушел по ряду причин, — цитирует RAC1 Пике. — Я всегда говорил, что уйду, если мне не понравится и я не буду чувствовать себя важным. Я совсем не скучаю по «Барселоне». У меня больше времени, чем раньше. Иногда я смотрю матчи «Барсы», когда могу, но я совсем по ней не скучаю. Это было обдуманное решение, даже если казалось, что оно было принято спонтанно. Я принял его после нескольких недель раздумий, и я не жалею об этом».

Пике — воспитанник «Барселоны». 5 ноября 2022 года он провел последний матч за команду против «Альмерии» (2:0) в рамках 13-го тура чемпионата Испании. За два дня до этого защитник объявил, что завершает карьеру футболиста.

В составе каталонского клуба 36-летний испанец 8 раз выигрывал чемпионат Испании, 7 раз становился обладателем Кубка страны и 6 раз — Суперкубка страны, а также 3 раза выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Жерар Пике
Футбол
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 25 21 2 2 47-8 65
2
 Реал 25 17 5 3 50-19 56
3
 Атлетико 25 14 6 5 39-19 48
4
 Р. Сосьедад 25 13 6 6 33-24 45
5
 Бетис 25 12 6 7 33-26 42
6
 Вильярреал 25 11 5 9 29-24 38
7
 Р. Вальекано 25 9 8 8 29-28 35
8
 Осасуна 25 9 7 9 22-24 34
9
 Атлетик 25 9 6 10 33-27 33
10
 Мальорка 25 9 5 11 22-26 32
11
 Сельта 25 8 7 10 29-34 31
12
 Жирона 25 8 6 11 38-39 30
13
 Севилья 25 7 7 11 29-40 28
14
 Вальядолид 25 8 4 13 19-35 28
15
 Эспаньол 25 6 9 10 31-39 27
16
 Кадис 25 6 9 10 20-37 27
17
 Валенсия 25 7 5 13 28-28 26
18
 Хетафе 25 6 8 11 25-34 26
19
 Альмерия 25 7 4 14 29-44 25
20
 Эльче 25 2 7 16 19-49 13
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17.03 23:00
Вальядолид – Атлетик
 - : -
18.03 16:00
Альмерия – Кадис
 - : -
18.03 18:15
Р. Вальекано – Жирона
 - : -
18.03 20:30
Эспаньол – Сельта
 - : -
18.03 23:00
Атлетико – Валенсия
 - : -
19.03 16:00
Бетис – Мальорка
 - : -
19.03 18:15
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Роберт Левандовски

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 7
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