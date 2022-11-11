Игроки «Кадиса» вступили в перепалку с Винисиусом в перерыве встречи с «Реалом»
Игроки «Кадиса» вступили в перепалку с нападающим Винисиусом Жуниором в перерыве матча с «Реалом» (1:2) в матче 14-го тура чемпионата Испании.
Как сообщает Twitter-аккаунт Madrid Xtra, после первого тайма три игрока «Кадиса» подошли к Винисиусу и сказали ему: «Кем ты себя возомнил? Пеле?»
Отметим, что после этого матча главный тренер «Реала» Карло Анчелотти согласился с мнением, что Винисиус часто провоцирует соперника.
«Реал» в итоге обыграл «Кадис» со счетом 2:1. Команда с 35 очками идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании.
Источник: twitter
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|5
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|31.12
|00:00
|
Атлетико – Эльче
|- : -
|31.12
|00:00
|
Барселона – Эспаньол
|- : -
|31.12
|00:00
|
Бетис – Атлетик
|- : -
|31.12
|00:00
|
Кадис – Альмерия
|- : -
|31.12
|00:00
|
Сельта – Севилья
|- : -
|31.12
|00:00
|
Хетафе – Мальорка
|- : -
|31.12
|00:00
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Р. Сосьедад – Осасуна
|- : -
|31.12
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Вальядолид – Реал
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|31.12
|00:00
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