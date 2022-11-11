Игроки «Кадиса» вступили в перепалку с Винисиусом в перерыве встречи с «Реалом»

Игроки «Кадиса» вступили в перепалку с нападающим Винисиусом Жуниором в перерыве матча с «Реалом» (1:2) в матче 14-го тура чемпионата Испании.

Как сообщает Twitter-аккаунт Madrid Xtra, после первого тайма три игрока «Кадиса» подошли к Винисиусу и сказали ему: «Кем ты себя возомнил? Пеле?»

Отметим, что после этого матча главный тренер «Реала» Карло Анчелотти согласился с мнением, что Винисиус часто провоцирует соперника.

«Реал» в итоге обыграл «Кадис» со счетом 2:1. Команда с 35 очками идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании.