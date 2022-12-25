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Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс не перейдет в «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс не перейдет в «ПСЖ» в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Алексис Бернар.

На 23-летнего португальца осталось два основных претендента: английский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Феликс выступает за команду из Мадрида с 2019 года. Тогда испанцы заплатили за игрока 127 миллионов евро «Бенфике».

В текущем сезоне португальский нападающий провел за «Атлетико» 18 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с «матрасниками» рассчитан до лета 2026 года.

Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.

Жоау Феликс
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Атлетико
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
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 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
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 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
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 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
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 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
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 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
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Атлетико – Эльче
 - : -
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 - : -
30.12 21:15
Кадис – Альмерия
 - : -
30.12 21:15
Сельта – Севилья
 - : -
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 - : -
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Барселона – Эспаньол
 - : -
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31.12 18:15
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