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Защитник «Бетиса» Эмерсон вернулся в «Барселону»

12:26
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Защитник Эмерсон вернулся из «Бетиса» в «Барселону», сообщает официальный сайт «сине-гранатовых».

22-летний бразилец, выступавший с февраля 2019 года за «Бетис» на правах аренды, вернется в расположение каталонской команды после участия в Кубке Америки.

В сезоне-2020/21 Эмерсон провел 38 матчей за «Бетис», на его счету 2 гола и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

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