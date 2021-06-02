Защитник «Бетиса» Эмерсон вернулся в «Барселону»
12:26
Защитник Эмерсон вернулся из «Бетиса» в «Барселону», сообщает официальный сайт «сине-гранатовых».
22-летний бразилец, выступавший с февраля 2019 года за «Бетис» на правах аренды, вернется в расположение каталонской команды после участия в Кубке Америки.
? Hello, @emerson_royal22!— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 2, 2021
??? #EmersonCuler
В сезоне-2020/21 Эмерсон провел 38 матчей за «Бетис», на его счету 2 гола и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.
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