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13 ноября, 17:44

Альба: «Я хочу остаться в «Барселоне» и закончить здесь карьеру»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о своем будущем в каталонском клубе.

«Я никогда не получал предложений от «Интера» или какого-либо другого клуба. Я всегда хотел играть в «Барсе». Я хочу остаться и закончить карьеру здесь. Но я уйду в тот день, когда посчитаю, что больше не обладаю теми качествами, которые нужны этому клубу», — приводит слова Альбы журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что 33-летний футболист один из главных кандидатов на продажу в январское трансферное окно, поскольку в клубе считают, что его текущий уровень игры не соответствует его зарплате. Главный тренер «Барселоны» Хави поддержал планы руководства и одобрил расставание с Альбой.

Контракт защитника с клубом действует до лета 2024 года. В текущем сезоне он провел за клуб 12 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи.

Источник: Fabrizio Romano

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⚽ Футбол. Серия А
Ювентус 2
Лацио 0
2-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
⚽ Футбол. РПЛ
Динамо 2
ЦСКА 1
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
Жорди Альба
Футбол
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1
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
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 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
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 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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Кадис – Альмерия
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31.12 00:00
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31.12 00:00
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