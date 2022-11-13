Альба: «Я хочу остаться в «Барселоне» и закончить здесь карьеру»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о своем будущем в каталонском клубе.

«Я никогда не получал предложений от «Интера» или какого-либо другого клуба. Я всегда хотел играть в «Барсе». Я хочу остаться и закончить карьеру здесь. Но я уйду в тот день, когда посчитаю, что больше не обладаю теми качествами, которые нужны этому клубу», — приводит слова Альбы журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что 33-летний футболист один из главных кандидатов на продажу в январское трансферное окно, поскольку в клубе считают, что его текущий уровень игры не соответствует его зарплате. Главный тренер «Барселоны» Хави поддержал планы руководства и одобрил расставание с Альбой.

Контракт защитника с клубом действует до лета 2024 года. В текущем сезоне он провел за клуб 12 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи.