Бензема рассказал, что Роналду еще не поздравил его с получением «Золотого мяча»

Нападающий «Реала» Карим Бензема ответил на вопрос, поздравил ли его форвард «Манчестер Юнайтед» с получением «Золотого мяча».

«Нет, пока еще нет», — приводит Goal со ссылкой на Telefoot слова 34-летнего футболиста.

Напомним, что Роналду не получил ни одного голоса в борьбе за «Золотой мяч» в 2022 году и стал 20-м в голосовании. Всего за свою карьеру португальский нападающий 5 раз выигрывал награду лучшему футболисту.