Жоан Лапорта назвал сумму, которую «Барселона» могла бы заработать за год Суперлиги

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, сколько бы каталонский клуб мог заработать за год Суперлиги Европы.

«Для клубов был предусмотрен денежный бонус в размере 1 миллиарда евро. Также мы могли бы зарабатывать около 300 миллионов каждый год, участвуя в данном турнире. Еще одним достоинством Суперлиги было бы то, что клубы имели бы полное управление», — цитирует Лапорту Sport.es.