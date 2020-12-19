Защитник «Барселоны» Ваге выбыл на 9 месяцев

Защитник «Барселоны» Мусса Ваге, выступающий за ПАОК на правах аренды, получил серьезную травму. В матче с «Арисом» (0:1) сенегалец повредил колено, ударившись ногой о штангу в попытке вынести мяч из ворот, сообщает AS.

После обследования выяснилось, что Ваге порвал переднюю и заднюю крестообразные связки, а также боковую связку колена.

22-летний футболист, как сообщила «Барселона», в субботу перенес операцию. Срок восстановления — 9 месяцев. Ваге будет все это время находиться в Испании.