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Защитник «Барселоны» Ваге выбыл на 9 месяцев

20:00
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Защитник «Барселоны» Мусса Ваге, выступающий за ПАОК на правах аренды, получил серьезную травму. В матче с «Арисом» (0:1) сенегалец повредил колено, ударившись ногой о штангу в попытке вынести мяч из ворот, сообщает AS.

После обследования выяснилось, что Ваге порвал переднюю и заднюю крестообразные связки, а также боковую связку колена.

22-летний футболист, как сообщила «Барселона», в субботу перенес операцию. Срок восстановления — 9 месяцев. Ваге будет все это время находиться в Испании.

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