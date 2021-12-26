Защитник «Барселоны» Дест может перейти в «Арсенал»
Защитник «Барселоны» Серджино Дест может перейти в «Арсенал», сообщает Marca.
По информации источника, руководство каталонского клуба намерено получить 45 миллионов евро за 21-летнего американца, однако «Арсенал» имеет возможность снизить стоимость из-за срочности трансфера.
Также интерес к защитнику проявляют «Челси», мюнхенская «Бавария» и «Аякс».
В нынешнем сезоне Дест принял участие в 12 матчах за «Барселону» и отдал три результативные передачи.
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