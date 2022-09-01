Бельерин подпишет с «Барселоной» контракт на 1 год

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин в ближайшие часы подпишет с «Барселоной» контракт сроком на год без опции продления, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, сине-гранатовые уже назначили время медицинского осмотра 27-летнего испанца.

Отмечается, что защитник перейдет в каталонский клуб в статусе свободного агента после расторжения контракта с «канонирами».

Прошедший сезон Бельерин провел в аренде в «Бетисе», за который отдал 5 результативных передач в 32 матчах.