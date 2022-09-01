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Депай может перейти из «Барселоны» в «Челси» перед закрытием трансферного окна

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Челси» сделал «Барселоне» предложение по нападающему Мемфису Депаю, сообщает AS.

По информации источника, вариант с переходом 28-летнего нидерландца в лондонский клуб считается вполне реальным.

Помехой для трансфера может стать то, что в этом случае в атакующей линии каталонского клуба останется всего пять игроков.

Руководство сине-гранатовых примет решение о трансфере нападающего в ближайшие часы.

В нынешнем сезоне Депай не принял участия ни в одном матче за каталонцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Летнее трансферное окно в английской премьер-лиге закроется в 01.00 по московскому времени в ночь с 1 на 2 сентября.

Источник: https://as.com/futbol/primera/memphis-pide-salir-n/
Мемфис Депай
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