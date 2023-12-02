Захарян вышел на замену на 16-й минуте в матче против «Осасуны»

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на поле в матче против «Осасуны» в 15-м туре испанской ла лиги.

20-летний россиянин начал встречу на скамейке, но вышел на замену уже на 16-й минуте. Он заменил Андера Барренечеа, который получил повреждение.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в летнее трансферное окно. Он не отметился результативными действиями в предыдущих 12 матчах за испанскую команду.