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2 декабря, 23:17

Захарян вышел на замену на 16-й минуте в матче против «Осасуны»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото AFP

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на поле в матче против «Осасуны» в 15-м туре испанской ла лиги.

20-летний россиянин начал встречу на скамейке, но вышел на замену уже на 16-й минуте. Он заменил Андера Барренечеа, который получил повреждение.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в летнее трансферное окно. Он не отметился результативными действиями в предыдущих 12 матчах за испанскую команду.

Испания. Ла Лига. 15-й тур
02 дек, 23:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
Реал Сосьедад

Арсен Захарян
Футбол
ФК Осасуна
ФК Реал Сосьедад
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«Реал» обыграл «Гранаду» и вернулся на первое место в ла лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 15 12 2 1 33-9 38
2
 Жирона 15 12 2 1 34-18 38
3
 Атлетико 13 10 1 2 30-12 31
4
 Барселона 14 9 4 1 27-14 31
5
 Атлетик 15 8 4 3 30-18 28
6
 Р. Сосьедад 14 7 4 3 25-17 25
7
 Бетис 14 6 6 2 18-16 24
8
 Лас-Пальмас 15 6 3 6 13-13 21
9
 Валенсия 15 5 4 6 17-20 19
10
 Хетафе 15 4 7 4 17-20 19
11
 Р. Вальекано 15 4 7 4 16-22 19
12
 Вильярреал 14 4 3 7 21-25 15
13
 Алавес 14 4 3 7 14-19 15
14
 Осасуна 14 4 2 8 16-24 14
15
 Севилья 13 2 6 5 19-19 12
16
 Кадис 14 2 5 7 11-21 11
17
 Мальорка 14 1 7 6 13-20 10
18
 Сельта 14 1 5 8 14-24 8
19
 Гранада 15 1 4 10 19-35 7
20
 Альмерия 14 0 3 11 16-37 3
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38 тур
1.12 23:00
Лас-Пальмас – Хетафе
 2 : 0
2.12 16:00
Жирона – Валенсия
 2 : 1
2.12 18:15
Атлетик – Р. Вальекано
 4 : 0
2.12 20:30
Реал – Гранада
 2 : 0
2.12 23:00
Осасуна – Р. Сосьедад
 - : -
3.12 16:00
Мальорка – Алавес
 - : -
3.12 18:15
Альмерия – Бетис
 - : -
3.12 20:30
Севилья – Вильярреал
 - : -
3.12 23:00
Барселона – Атлетико
 - : -
4.12 23:00
Сельта – Кадис
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 11
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 9
Жерар Морено

Жерар Морено

Вильярреал

 8
П
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 5
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 12 2 2
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 11 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 12 1 4
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