«Реал» обыграл «Гранаду» и вернулся на первое место в ла лиге

«Реал» на своем поле обыграл «Гранаду» в матче 15-го тура испанской ла лиги — 2:0.

Счет на 26-й минуте открыл Браим Диас. На 57-й минуте преимущество мадридцев удвоил Родриго.

Гости не нанесли ни одного удара в створ ворот команды Карло Анчелотти.

«Реал» (38 очков) вернулся на первое место в ла лиге, опередив «Жирону» (38) по дополнительным показателям. «Гранада» (7) идет предпоследней в турнирной таблице чемпионата Испании.