Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 22:29

«Реал» обыграл «Гранаду» и вернулся на первое место в ла лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Реал» — «Гранада».
Фото Reuters

«Реал» на своем поле обыграл «Гранаду» в матче 15-го тура испанской ла лиги — 2:0.

Счет на 26-й минуте открыл Браим Диас. На 57-й минуте преимущество мадридцев удвоил Родриго.

Гости не нанесли ни одного удара в створ ворот команды Карло Анчелотти.

«Реал» (38 очков) вернулся на первое место в ла лиге, опередив «Жирону» (38) по дополнительным показателям. «Гранада» (7) идет предпоследней в турнирной таблице чемпионата Испании.

Испания. Ла Лига. 15-й тур
02 дек, 20:30. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
2:0
Гранада

Источник: Таблица ла лиги
Футбол
ФК Гранада
ФК Реал
0
Читайте также
«Хорошо, что наши мужики в почете в США». Реакция на мнение босса UFC о «трусливых американцах» и менталитете россиян
Мазепин снова выигрывает! Он идет к титулу в азиатском «Ле-Мане»
Исказившая слова Лаврова журналистка несколько лет работала в Москве
Средства ПВО уничтожили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем
Двухмиллионный посетитель выставки «Россия» выиграл экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС
Чувство номера: ЦБ сообщил о запуске переводов по СБП в пять стран
Популярное видео
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: Захарян начнет игру на скамейке запасных
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 15 12 2 1 33-9 38
2
 Жирона 15 12 2 1 34-18 38
3
 Атлетико 13 10 1 2 30-12 31
4
 Барселона 14 9 4 1 27-14 31
5
 Атлетик 15 8 4 3 30-18 28
6
 Р. Сосьедад 14 7 4 3 25-17 25
7
 Бетис 14 6 6 2 18-16 24
8
 Лас-Пальмас 15 6 3 6 13-13 21
9
 Валенсия 15 5 4 6 17-20 19
10
 Хетафе 15 4 7 4 17-20 19
11
 Р. Вальекано 15 4 7 4 16-22 19
12
 Вильярреал 14 4 3 7 21-25 15
13
 Алавес 14 4 3 7 14-19 15
14
 Осасуна 14 4 2 8 16-24 14
15
 Севилья 13 2 6 5 19-19 12
16
 Кадис 14 2 5 7 11-21 11
17
 Мальорка 14 1 7 6 13-20 10
18
 Сельта 14 1 5 8 14-24 8
19
 Гранада 15 1 4 10 19-35 7
20
 Альмерия 14 0 3 11 16-37 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.12 23:00
Лас-Пальмас – Хетафе
 2 : 0
2.12 16:00
Жирона – Валенсия
 2 : 1
2.12 18:15
Атлетик – Р. Вальекано
 4 : 0
2.12 20:30
Реал – Гранада
 2 : 0
2.12 23:00
Осасуна – Р. Сосьедад
 - : -
3.12 16:00
Мальорка – Алавес
 - : -
3.12 18:15
Альмерия – Бетис
 - : -
3.12 20:30
Севилья – Вильярреал
 - : -
3.12 23:00
Барселона – Атлетико
 - : -
4.12 23:00
Сельта – Кадис
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 11
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 9
Жерар Морено

Жерар Морено

Вильярреал

 8
П
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 5
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 12 2 2
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 11 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 12 1 4
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости