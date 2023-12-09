Захарян в матче с «Вильярреалом» сделал первое результативное действие за «Реал Сосьедад»

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян отдал голевой пас в матче 16-го тура ла лиги с «Вильярреалом» — 2:0.

На 41-й минуте Мартин Субименди удвоил преимущество команды, забив с передачи Захаряна. Для 20-летнего россиянина это первое результативное действие за «Реал Сосьедад».

Захарян перешел в испанский клуб из «Динамо» летом 2023 года. За это время он сыграл за «Реал Сосьедад» 10 матчей в ла лиге.