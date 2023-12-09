Захарян в матче с «Вильярреалом» сделал первое результативное действие за «Реал Сосьедад»
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян отдал голевой пас в матче 16-го тура ла лиги с «Вильярреалом» — 2:0.
На 41-й минуте Мартин Субименди удвоил преимущество команды, забив с передачи Захаряна. Для 20-летнего россиянина это первое результативное действие за «Реал Сосьедад».
Захарян перешел в испанский клуб из «Динамо» летом 2023 года. За это время он сыграл за «Реал Сосьедад» 10 матчей в ла лиге.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|16
|12
|3
|1
|34-10
|39
|
2
|Жирона
|15
|12
|2
|1
|34-18
|38
|
3
|Барселона
|15
|10
|4
|1
|28-14
|34
|
4
|Атлетико
|14
|10
|1
|3
|30-13
|31
|
5
|Атлетик
|15
|8
|4
|3
|30-18
|28
|
6
|Р. Сосьедад
|15
|7
|5
|3
|26-18
|26
|
7
|Бетис
|16
|6
|8
|2
|19-17
|26
|
8
|Лас-Пальмас
|16
|7
|3
|6
|14-13
|24
|
9
|Хетафе
|16
|5
|7
|4
|18-20
|22
|
10
|Валенсия
|16
|5
|4
|7
|17-21
|19
|
11
|Р. Вальекано
|15
|4
|7
|4
|16-22
|19
|
12
|Вильярреал
|15
|4
|4
|7
|22-26
|16
|
13
|Алавес
|16
|4
|4
|8
|14-20
|16
|
14
|Осасуна
|15
|4
|3
|8
|17-25
|15
|
15
|Севилья
|14
|2
|7
|5
|20-20
|13
|
16
|Кадис
|15
|2
|6
|7
|12-22
|12
|
17
|Мальорка
|15
|1
|8
|6
|13-20
|11
|
18
|Сельта
|15
|1
|6
|8
|15-25
|9
|
19
|Гранада
|15
|1
|4
|10
|19-35
|7
|
20
|Альмерия
|15
|0
|4
|11
|16-37
|4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|8.12
|23:00
|
Хетафе – Валенсия
|1 : 0
|9.12
|16:00
|
Алавес – Лас-Пальмас
|0 : 1
|9.12
|18:15
|
Бетис – Реал
|1 : 1
|9.12
|20:30
|
Вильярреал – Р. Сосьедад
|- : -
|9.12
|23:00
|
Мальорка – Севилья
|- : -
|10.12
|16:00
|
Атлетико – Альмерия
|- : -
|10.12
|18:15
|
Гранада – Атлетик
|- : -
|10.12
|20:30
|
Кадис – Осасуна
|- : -
|10.12
|23:00
|
Барселона – Жирона
|- : -
|11.12
|23:00
|
Р. Вальекано – Сельта
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|12
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|9
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|9
|П
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|13
|2
|2
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|10
|1
|3
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|12
|1
|0
Новости