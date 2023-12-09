«Реал» сыграл вничью с «Бетисом» в матче ла лиги

«Реал» на выезде сыграл вничью с «Бетисом» в матче 16-го тура чемпионата Испании — 1:1.

Счет в игре на 53-й минуте открыл полузащитник мадридцев Джуд Беллингем. На 66-й минуте форвард хозяев Айтор Руибаль сравнял счет.

«Реал» с 39 очками сохраняет первое место в таблице ла лиги. На второй строчке «Жирона» (38 очков), которая 10 декабря сыграет с «Барселоной» в 16-м туре. «Бетис» находится на седьмом месте с 26 баллами.