Захарян рассказал о непривычной вещи в Испании

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян рассказал о жизни в Испании.

«Для меня непривычно, что все работает по расписанию. Те же рестораны работают с паузами. Даже доставка еды и то — с перерывами. Поначалу было очень непривычно, но сейчас более-менее уже привык к этому», — приводит слова Захаряна Sport24.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета прошлого года. С того момента он провел за команду 31 матч, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. Контракт россиянина с клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 15 миллионов евро.