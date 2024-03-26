Аррасате объявил о решении покинуть «Осасуну»

Главный тренер «Осасуны» Ягоба Аррасате сообщил, что не будет продлевать контракт с командой.

«Я принял решение не продлевать контракт. Это было непросто. Но если я не смогу добиться максимума от себя, мне будет сложно добиться максимума от команды. Год для нас начался сложно, и я полон желания хорошо завершить его. Думаю, мне следует уйти. «Осасуна» навсегда останется в моем сердце», — заявил Аррасате.

Аррасате возглавляет «Осасуну» с 2018 года. В текущем сезоне команда под руководством 45-летнего специалиста занимает 12-е место в турнирной таблице ла лиги с 36 очками.