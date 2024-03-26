Парехо продлил контракт с «Вильярреалом»

«Вильярреал» обьявил о продлении соглашения с полузащитником Даниэлем Парехо.

Клуб продлил сотрудничество с 34-летним футболистом до конца июня 2026 года.

Парехо присоединился к «Вильярреалу» летом 2020 года. За клуб хавбек отыграл 182 матча, в которых забил 12 мячей и отдал 31 голевую передачу. Вместе с командой испанец выиграл Лигу Европы в сезоне-2020/21.

«Вильярреал» в турнирной таблице ла лиги занимает девятое место, набрав 38 очков в 29 матчах.