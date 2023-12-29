Захарян приступил к тренировкам в общей группе «Реал Сосьедад»

В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопросы «СЭ» о состоянии здоровья полузащитника Арсена Захаряна.

«Арсен работает в общей группе без ограничений. Он готовится к следующим матчам команды», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Захарян в этом сезоне провел 17 матчей и отдал 1 ассист. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 15 миллионов евро.

«Реал Сосьедад» после 18-го тура занимает шестое место в чемпионате Испании, набрав 31 очко.