«Реал» объявил о продлении контракта с Анчелотти

Главный тренер Карло Анчелотти продлил контракт с «Реалом» до 30 июня 2026 года, сообщает пресс-служба команды. Срок предыдущего соглашения 64-летнего специалиста истекал в июне 2024 года.

Анчелотти возглавляет клуб с 2021 года, ранее он уже работал с мадридцами в 2013-2015 годах.

«Реал» лидирует в чемпионате Испании сезона-2023/24, набрав 45 очков в 18 играх.

13 февраля мадридцы сыграют против «Лейпцига» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало — в 23.00 мск. Встреча пройдет на стадионе «Ред Булл Арена».