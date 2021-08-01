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Представители Сауля отправятся в Англию на переговоры с потенциальными покупателями

19:00
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Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес намерен продолжить карьеру в АПЛ, информирует Mirror. На футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Представители игрока на следующей неделе вылетят в Англию, чтобы провести переговоры с клубами. Переход испанца может состояться в ближайшее время.

В сезоне-2020/21 26-летний Сауль провел 41 матч за «Атлетико» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает его в 40 миллионов евро.

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Иван Шитик все материалы автора

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