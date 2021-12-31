Йович попал в сферу интересов «Ньюкасла»
«Ньюксл» интересуется нападающим «Реала» Лукой Йовичем. Английский клуб пока не делал официального предложения оп трансферу 24-летнего серба, сообщает Marca.
Контракт форварда с мадридцами рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 20 миллионов евро.
Йович в текущем сезоне провел 13 матчей за «Реал» во всех турнирах. В его активе один гол и две результативные передачи.
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