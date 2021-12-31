«Валенсия» на последних минутах проиграла «Эспаньолу», Черышев вышел на замену
«Валенсия» проиграла «Эспаньолу» в матче 19-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Причем «Эспаньол» уступал в счете до 83-й минуты, но потом успел дважды поразить ворота «летучих мышей».
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену за несколько минут до конца встречи. Он даже имел шанс спасти для команды ничью, но с его ударом в добавленное ко второму тайму время справился вратарь.
«Валенсия» имеет 28 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. «Эспаньол» одержал первую выездную победу в сезоне, набрав 26 очков, и теперь занимает 9-ю строчку.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/
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