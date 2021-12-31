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«Валенсия» на последних минутах проиграла «Эспаньолу», Черышев вышел на замену

20:08
31 декабря. «Валенсия» — «Эспаньол» — 1:2. Фото ФК «Эспаньол.
31 декабря. «Валенсия» — «Эспаньол» — 1:2. Фото ФК «Эспаньол.
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«Валенсия» проиграла «Эспаньолу» в матче 19-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Причем «Эспаньол» уступал в счете до 83-й минуты, но потом успел дважды поразить ворота «летучих мышей».

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену за несколько минут до конца встречи. Он даже имел шанс спасти для команды ничью, но с его ударом в добавленное ко второму тайму время справился вратарь.

«Валенсия» имеет 28 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. «Эспаньол» одержал первую выездную победу в сезоне, набрав 26 очков, и теперь занимает 9-ю строчку.

Испания. Лига 1. 19-й тур
31 дек, 18:15. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
1:2
Эспаньол
Голы
Альдерете, 51 (1:0), Рауль де Томас, 83 (1:1), Пуадо, 88 (1:2)
Валенсия
Силлессен Коррейа (Иранцо, 78 ) Гильямон Альдерете Васс (Коиндреди, 85 ) Васкес (Пиччини, 67 ) Солер Гонсалу Гедеш Гомес Элдер Кошта (Черышев, 84 ) Дуро
Эспаньол
Диего Лопес Педроса Кабрера Гомес Дардер Баре (Морланес, 82) Меламед (Хиль, 71) Рауль де Томас Лорен Морон (Димата, 71) Алейш Видаль (Жофре, 81) Эмбарба (Пуадо, 62)
Предупреждения
Коррейа 12, Гонсалу Гедеш 19, Васс 63, Иранцо 78, Дуро 79, Силлессен 90  -  Меламед 30, Хиль 79, Педроса 90
Удаления
Дуро 82 (вторая ж.к)
Судьи
Мартинес

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
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  • Online-prognoz.ru
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  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
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Манчестер Сити

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Манчестер Юнайтед
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Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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