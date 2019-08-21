Японский нападающий «Реала» арендован «Мальоркой»

Нападающий «Реала» Такефусо Кубо переходит в «Мальорку» на правах аренды, утверждает La Sexta.

18-летний японец планировал провести новый сезон именно в мадридской команде (скорее всего, во второй) и дважды отклонял предложения «Вальядолида». Однако ближе к закрытию трансферного окна Кубо все же передумал. «Реал» уже одобрил этот трансфер, мадридцы сразу хотели отдать форварда в аренду для получения игровой практики.

Напомним, что воспитанник «Барселоны» Кубо стал игроком «Реала» в середине июля.

«Реал» выиграл Кубо. «Барса», кусай локти