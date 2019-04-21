Яго Эррерин: "Бензема - лучший игрок "Реала"

Вратарь "Атлетика" Яго Эррерин считает, что Карим Бензема – лучший игрок "Реала" в нынешнем сезоне. 31-летний вратарь предвкушает противостояние с мадридцами в ближайшем матче чемпионата Испании.

– "Реал" может создать гол в любой момент. На это способен любой игрок, – цитирует AS Эррерина. – Мы должны быть осторожными. Особенно с Бензема. Мы часто спорили с моими одноклубниками, когда я говорил, что он лучший футболист "Реала". Все это отрицали, потому что смотрят только на голы. А это признак того, что они не видят футбола. К счастью, теперь ситуация меняется, когда он стал забивать.