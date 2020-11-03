Выборы нового президента «Барселоны» могут пройти в Рождество

Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлес Тускетс рассказал, что выборы нового президента могут пройти в Рождество. Также он рассказал о сокращении расходов в клубе.

— Сегодня мы создали рабочую группу, которая будет поддерживать связь с органами здравоохранения, чтобы обеспечить полную безопасность наших членов, а также обеспечить максимально возможную явку, — цитирует пресс-служба клуба Тускетса. — Мы задействуем все материально-технические и человеческие ресурсы, чтобы обеспечить хорошую организацию, соблюдая устав клуба. Могли бы также организовать голосование по почте.

Мы живем в особый период, который требует особых решений от всех участников... Чтобы сбалансировать бюджет, нам необходимо сократить расходы на 300 миллионов евро. Идея состоит в том, чтобы отложить выплаты и достичь соглашения, которое принесет пользу всем сторонам. Готовность есть у всех, включая Лео Месси и его агентов.

Напомним, в конце прошлого месяца Жозеп Бартомеу объявил об уходе с поста президента «Барселоны», который занимал с 2014 года. Функционер подал в отставку вместе со своим советом директоров.