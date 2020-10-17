Чемпионат Испании, 6-й тур: расписание и трансляции всех матчей
6-й тур чемпионата Испании сезона-2020/21.
17 октября, суббота
Гранада — Севилья
Видеотрансляция матча (Telesport, 14:00)
Сельта — Атлетико
Видеотрансляция матча (Telesport, 17:00)
Реал — Кадис
Видеотрансляция матча (Telesport, 19:30)
Хетафе — Барселона
Видеотрансляция матча (Telesport, 22:00)
18 октября, воскресенье
Эйбар — Осасуна
Видеотрансляция матча (Telesport, 13:00)
Атлетик — Леванте
Видеотрансляция матча (Telesport, 15:00)
Вильярреал — Валенсия
Видеотрансляция матча (Telesport, 17:00)
Алавес — Эльче
Видеотрансляция матча (Telesport, 19:30)
Уэска — Вальядолид
Видеотрансляция матча (Telesport, 19:30)
Бетис — Р. Сосьедад
Видеотрансляция матча (Telesport, 22:00)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.