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Чемпионат Испании, 6-й тур: расписание и трансляции всех матчей

09:20
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Фото AFP
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Фото AFP

6-й тур чемпионата Испании сезона-2020/21.

17 октября, суббота

Гранада — Севилья
Видеотрансляция матча (Telesport, 14:00)

Гранада — Севилья

Сельта — Атлетико
Видеотрансляция матча (Telesport, 17:00)

Сельта — Атлетико

Реал — Кадис
Видеотрансляция матча (Telesport, 19:30)

Реал — Кадис

Хетафе — Барселона
Видеотрансляция матча (Telesport, 22:00)

Хетафе — Барселона

18 октября, воскресенье

Эйбар — Осасуна
Видеотрансляция матча (Telesport, 13:00)

Эйбар — Осасуна

Атлетик — Леванте
Видеотрансляция матча (Telesport, 15:00)

Атлетик — Леванте

Вильярреал — Валенсия
Видеотрансляция матча (Telesport, 17:00)

Вильярреал — Валенсия

Алавес — Эльче
Видеотрансляция матча (Telesport, 19:30)

Алавес — Эльче

Уэска — Вальядолид
Видеотрансляция матча (Telesport, 19:30)

Уэска — Вальядолид

Бетис — Р. Сосьедад
Видеотрансляция матча (Telesport, 22:00)

Бетис — Реал Сосьедад

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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