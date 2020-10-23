Власти Каталонии одобрили проведение референдума за вотум недоверия президенту «Барселоны»
Каталонское правительство постановило, что нет никаких юридических и санитарных ограничений для проведения голосования о вотуме недоверия в отношении Жозеп Бартомеу и совета директоров «Барселоны» в запланированные даты, то есть 1 и 2 ноября, сообщат AS.
Нынешнее руководство сине-гранатовых пыталось затянуть данный вопрос, ходатайствуя о переносе его рассмотрения на 15 или 16 ноября, но потерпело неудачу.
Теперь в «Барселоне» в предстоящий понедельник, 26 октября, должно состояться заседание cовета директоров. Он должен объявить о своей отставке, как и Бартомеу, или же публично признать и назвать дату проведения голосования за вотум недоверия себе. Если этого не произойдет, то кандидат в президенты «Барселоны» Жорди Фарре намерен подать в суд на нынешнего президента клуба за умышленный срыв законной процедуры своего отстранения от власти в клубе.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.