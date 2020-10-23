Власти Каталонии одобрили проведение референдума за вотум недоверия президенту «Барселоны»

Каталонское правительство постановило, что нет никаких юридических и санитарных ограничений для проведения голосования о вотуме недоверия в отношении Жозеп Бартомеу и совета директоров «Барселоны» в запланированные даты, то есть 1 и 2 ноября, сообщат AS.

Нынешнее руководство сине-гранатовых пыталось затянуть данный вопрос, ходатайствуя о переносе его рассмотрения на 15 или 16 ноября, но потерпело неудачу.

Теперь в «Барселоне» в предстоящий понедельник, 26 октября, должно состояться заседание cовета директоров. Он должен объявить о своей отставке, как и Бартомеу, или же публично признать и назвать дату проведения голосования за вотум недоверия себе. Если этого не произойдет, то кандидат в президенты «Барселоны» Жорди Фарре намерен подать в суд на нынешнего президента клуба за умышленный срыв законной процедуры своего отстранения от власти в клубе.