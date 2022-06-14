Винисиус в ближайшее время продлит контракт с «Реалом»

Нападающий Винисиус в ближайшее время должен продлить контракт с «Реалом», сообщает Goal.

В настоящее время 21-летний бразилец находится в отпуске, по возвращении из которого поставит свою подпись под новым договором с мадридским клубом.

В клубе планировали продлить соглашение Винисиуса до 2028 года, однако сам игрок убедил руководство «сливочных» немного сократить продолжительность контракта. Cделка завершена на 95% - сторонам осталось лишь урегулировать незначительные детали.

В прошедшем сезоне 21-летний бразилец провел 52 матча, забил 22 гола и отдал 20 результативных передач.

Форвард забил единственный гол в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0).