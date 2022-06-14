С «Барселоны» могут взыскать более 30 миллионов евро за использование незаконных рекламных технологий

Патентный суд Мюнхена признал незаконным использование испанским футбольным клубом «Барселона» рекламных технологий компании Supponor, сообщает Marca.

Его функция заключается в смене рекламных надписей на стадионе, что позволяет клубу демонстрировать больше рекламы в ходе матча, и, следовательно, получать больше контрактов.

«Барселона» использовала это программное обеспечение с 2019 года, но недавно выяснилось, что компания AIM Sport обвинила Supponor в плагиате и обратилась в суд.

Суд приговорил Supponor к приостановке продаж и возмещению убытков. Клубы, которые ранее использовали технологию Supponor, теперь несут ответственность за любую прибыль, полученную ими с помощью незаконной технологии. Таким образом, с «Барселоны» могут взыскать более 30 миллионов евро.