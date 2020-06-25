Винисиус назвал мечтой игру в одной команде с Азаром

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор после победы над «Мальоркой» в 31-м туре чемпионата Испании (2:0) отметил игру в одном состакве с Эденом Азаром. Бразилец впервые сыграл в стартовом составе с бельгийцем.

— Я очень доволен своей игрой и наслаждаюсь футболом, — цитирует Marca Винисиуса. — Команда и Зидан очень помогают мне в прогрессе. Играть с Азаром очень легко, и мы много подключаемся с левого фланга. Мы впервые играли вместе, и если Зидан хочет продолжать, будем играть вместе.