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Винисиус назвал мечтой игру в одной команде с Азаром

25 июня 2020, 04:04
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор после победы над «Мальоркой» в 31-м туре чемпионата Испании (2:0) отметил игру в одном состакве с Эденом Азаром. Бразилец впервые сыграл в стартовом составе с бельгийцем.

— Я очень доволен своей игрой и наслаждаюсь футболом, — цитирует Marca Винисиуса. — Команда и Зидан очень помогают мне в прогрессе. Играть с Азаром очень легко, и мы много подключаемся с левого фланга. Мы впервые играли вместе, и если Зидан хочет продолжать, будем играть вместе.

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