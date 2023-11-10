«Вильярреал» уволил тренера второй раз за сезон — Пачета проработал 2 месяца

«Вильярреал» объявил об отставке главного тренера Хосе Пачеты. 55-летний специалист проработал два месяца.

Это вторая отставка тренера по ходу сезона-2023/24. Ранее был уволен Кике Сетьен.

После 12 туров ла лиги «Вильярреал» набрал 12 очков и занимает 13-е место. В следующем туре команда сыграет на выезде с «Атлетико» 12 ноября.