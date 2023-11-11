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«Атлетик» вырвал победу у «Сельты». Аспас не забил пенальти в конце матча

Евгений Козинов
Корреспондент
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10 ноября. Атлетик — Сельта — 4:3. Яго Аспас не забил пенальти.
Фото AFP

«Атлетик» переиграл «Сельту» в матче 13-го тура чемпионата Испании — 4:3. Встреча прошла на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао.

В первом тайме команды обменялись двумя голами. Сразу после перерыва Горка Гурусета вывел хозяев вперед, но «Сельте» удалось быстро отыграться — отличился норвежец Йорген Странд-Ларсен.

На 72-й минуте гости могли забить 4-й мяч, но Яго Аспас не реализовал пенальти — голкипер Унаи Симон отбил мяч. Победный гол на 7-й добавленной минуте забил Алехандро Беренгер, реализовав одиннадцатиметровый.

«Атлетик» набрал 24 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице. «Сельта» идет на 18-й строчке — 7 очков.

Испания. Ла Лига. 13-й тур
10 нояб, 23:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
4:3
Сельта
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Сельта
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 И В Н П +/- О
1
 Жирона 12 10 1 1 29-15 31
2
 Реал 12 9 2 1 23-8 29
3
 Барселона 12 8 3 1 24-12 27
4
 Атлетико 11 8 1 2 26-11 25
5
 Атлетик 13 7 3 3 25-17 24
6
 Бетис 12 5 5 2 16-15 20
7
 Р. Сосьедад 12 5 4 3 20-15 19
8
 Валенсия 12 5 3 4 15-13 18
9
 Р. Вальекано 12 4 6 2 14-15 18
10
 Лас-Пальмас 12 5 2 5 10-11 17
11
 Хетафе 12 3 6 3 14-16 15
12
 Осасуна 12 4 1 7 14-20 13
13
 Вильярреал 12 3 3 6 17-21 12
14
 Алавес 12 3 3 6 10-16 12
15
 Севилья 11 2 5 4 17-16 11
16
 Кадис 12 2 4 6 10-17 10
17
 Мальорка 12 1 6 5 12-18 9
18
 Сельта 13 1 4 8 14-24 7
19
 Гранада 12 1 3 8 17-29 6
20
 Альмерия 12 0 3 9 14-32 3
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 4 : 3
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 - : -
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11.11 20:30
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