«Вильярреал» сыграет с «Реал Сосьедад» в чемпионате Испании 9 декабря

«Вильярреал» примет «Реал Сосьедад» в рамках 16-го тура чемпионата Испании в субботу, 9 декабря. Матч пройдет на стадионе «Эстадио де ла Серамика» в Вильярреале (Испания) и начнется в 20.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Вильярреал» — «Реал Сосьедад» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажет платный онлайн-сервис «Okko Спорт».

Команда из Вильярреала набрала 16 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице примеры, бело-голубые располагаются на 6-й строчке, в их активе — 26 баллов.

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