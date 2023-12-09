«Лас-Пальмас» на выезде обыграл «Алавес» в матче ла лиги

«Лас-Пальмас» на выезде победил «Алавес» в матче 16-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Единственный гол забил Кириан Родригес на 31-й минуте.

«Лас-Пальмас» набрал 24 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице ла лиги. «Алавес» находится на 13-й строчке с 16 баллами.

Клуб из города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария следующий матч проведет 17 декабря против «Кадиса». Команда из Витории 18 декабря встретится с «Жироной».