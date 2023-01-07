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«Реал» в гостях проиграл «Вильярреалу»

Иван Шитик
Корреспондент
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7 января. «Вильярреал» — «Реал» — 2:1.
Фото Reuters

«Реал» в гостях проиграл «Вильярреалу» в матче 16-го тура чемпионата Испании. Мадридский клуб уступил со счетом 1:2.

В начале второго тайма счет открыл нападающий «Вильярреала» Йереми Пино.

Лидер «Реала» Карим Бензема сравнял счет на 60-й минуте с пенальти, но уже через три минуты форвард «Вильярреала» Херард Морено также реализовал пенальти и снова вывел «желтую субмарину» вперед.

«Реал» с 38 очками остается на втором месте в турнирной таблице, но теперь у «Барселоны» (38 очков), у которой есть матч в запасе, есть шанс оторваться от мадридского клуба.

«Вильярреал» одержал третью победу подряд и занимает пятую строчку, имея в активе 27 очков.

Испания. Лига 1. 16-й тур
07 янв, 18:15. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Вильярреал
2:1
Реал
ФК Вильярреал
ФК Реал
1
2
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Ла лига: «Вильярреал» победил «Реал», «Атлетико» — «Барселона» и другие матчи 16-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
2
 Барселона 15 12 2 1 34-6 38
3
 Р. Сосьедад 15 9 2 4 21-17 29
4
 Вильярреал 16 8 3 5 19-12 27
5
 Атлетико 15 8 3 4 23-14 27
6
 Атлетик 15 7 4 4 24-14 25
7
 Бетис 15 7 4 4 17-12 25
8
 Осасуна 15 7 2 6 16-16 23
9
 Р. Вальекано 15 6 5 4 22-18 23
10
 Мальорка 15 5 4 6 13-15 19
11
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
12
 Жирона 15 4 5 6 22-24 17
13
 Альмерия 15 5 2 8 17-23 17
14
 Вальядолид 15 5 2 8 13-23 17
15
 Хетафе 15 4 5 6 14-20 17
16
 Сельта 16 4 4 8 16-27 16
17
 Кадис 16 3 6 7 11-27 15
18
 Эспаньол 15 2 7 6 17-23 13
19
 Севилья 15 2 6 7 14-23 12
20
 Эльче 16 0 4 12 10-34 4
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36 тур
37 тур
38 тур
6.01 20:30
Эльче – Сельта
 0 : 1
6.01 23:00
Валенсия – Кадис
 0 : 1
7.01 18:15
Вильярреал – Реал
 2 : 1
7.01 20:30
Мальорка – Вальядолид
 - : -
7.01 23:00
Эспаньол – Жирона
 - : -
8.01 16:00
Альмерия – Р. Сосьедад
 - : -
8.01 18:15
Р. Вальекано – Бетис
 - : -
8.01 20:30
Севилья – Хетафе
 - : -
8.01 23:00
Атлетико – Барселона
 - : -
9.01 23:00
Атлетик – Осасуна
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 8
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 8
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 12 2 2
Гонсало Верду

Гонсало Верду

Эльче

 7 2 1
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 9 2 1
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